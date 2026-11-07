В Польше премьер-министр Дональд Туск предложил президенту Каролю Навроцкому встречу по поводу Конституционного трибунала. Как сообщает RMF24, Туск сказал, что получил от президента SMS-сообщение о том, что встречи пока не будет.

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Сенатор и бывший заместитель министра здравоохранения от PPS Войцех Конечный заявил, что Навроцкий является заложником кругов, которые воспринимают разговор с Туском как разговор с дьяволом. По его мнению, для многих представителей этих кругов такая встреча могла бы считаться предательством.

Депутат PiS, профессор Кароль Карский назвал Туска хроническим лжецом. Он также заявил, что премьер якобы ввел полицию в Конституционный трибунал, а туда с применением дубинок завели людей, которых Карский назвал узурпаторами. Политик предположил, что Туску могли посоветовать привлечь президента к этому делу.

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Слухи о техническом правительстве

В программе Sprawdzam! также обсуждали слухи о возможном создании технического правительства, которое могло бы отстранить кабинет Туска от власти. По данным RMF24, они возникли после встречи Владислава Косиняка-Камыша из PSL со Славомиром Менценом из «Конфедерации».

Карский заявил, что нынешняя ситуация является беспрецедентной для Польши после 1989 года, и сказал, что каждый порядочный человек, по его мнению, должен был бы покинуть правительство. Конечный ответил, что не видит возможности создания технического кабинета: ничто этого не предвещает, а PSL, по его мнению, вряд ли пойдет на такой шаг. Он также сказал, что партия маршалка Шимона Головни слишком разделена, чтобы обеспечить необходимую поддержку.

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