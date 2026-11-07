Пакистан ограничит закупки LPG на аукционах до 20 тонн в сутки — Dawn

В Пакистане комитет по обеспечению прозрачных аукционов сжиженного нефтяного газа (LPG) решил ограничить объем закупок для одной компании до 20 тонн в сутки. На первом заседании комитета в Исламабаде министр нефти Али Первез Малик заявил, что доступность LPG и справедливое ценообразование являются приоритетами правительства, сообщает Dawn.

Новые правила аукционов

По данным государственного Radio Pakistan, в соответствии с новым механизмом местные производители LPG будут направлять 10% производимого газа государственным маркетинговым компаниям для обеспечения отдаленных районов. Остальные 90% местного LPG будут продаваться на прозрачных аукционах в присутствии СМИ.

По словам Малика, новая система должна способствовать справедливому распределению LPG, стабильности цепочки поставок и энергетической безопасности. Ежедневное производство газа будут контролировать, а данные о нем будут представлять премьер-министру. Все компании, соответствующие требованиям, будут иметь равные возможности участвовать в аукционах.

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Импорт и дефицит газа

Ранее на этой неделе правительство представило новую политику в отношении LPG, предусматривающую усиление конкуренции и поставки через закупки четырьмя государственными предприятиями в рамках межправительственных договоренностей и соглашений между компаниями. Этим предприятиям поручили вернуться к импорту LPG, чтобы ослабить острый дефицит и рост цен.

Поставки LPG в стране были нарушены из-за закрытия пограничных переходов с Ираном, а газовые баллоны на открытом рынке продавались вдвое дороже официальной цены. LPG используют для рикш, приготовления пищи и отопления, в частности домохозяйства, не подключенные к сети газоснабжения.

Министр также заверил, что правительство приложит максимум усилий, чтобы удовлетворить спрос на LPG зимой и обеспечить подачу бытового газа в часы приготовления пищи.

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