在波兰，总理唐纳德·图斯克提议与总统卡罗尔·纳夫罗茨基就宪法法庭举行会面。据RMF24报道，图斯克表示，他收到了总统发来的短信，称目前不会举行会面。

节目参与者的表态

PPS参议员、前卫生部副部长沃伊切赫·科涅奇内表示，纳夫罗茨基是一些圈子的“人质”，这些圈子将与图斯克的谈话视为与魔鬼的谈话。在他看来，对这些圈子的许多代表而言，这样的会面可能会被视为背叛。

PiS议员、教授卡罗尔·卡尔斯基称图斯克是惯性说谎者。他还表示，总理据称将警察带入宪法法庭，并用警棍将一些人带入其中，卡尔斯基称这些人为篡权者。这名政治人士推测，图斯克可能被建议让总统参与此事。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

有关技术政府的传闻

Sprawdzam!节目还讨论了可能组建技术政府的传闻，该政府可能让图斯克内阁下台。RMF24称，这些传闻出现在PSL的瓦迪斯瓦夫·科希尼亚克-卡梅什与“联盟”的斯瓦沃米尔·门岑会面之后。

卡尔斯基表示，当前局势对1989年后的波兰而言前所未有，并称在他看来，每一个正派的人都应离开政府。科涅奇内回应称，他看不到组建技术内阁的可能性：没有任何迹象表明会发生这种事，而且在他看来，PSL不太可能采取这一步骤。他还表示，众议院议长希蒙·霍沃夫尼亚的政党过于分裂，无法提供必要的支持。

关注我们在