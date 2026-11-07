朝鲜与中国宣布相互支持彼此政策——《韩国先驱报》

朝鲜劳动党代表金成男在中国北京与中国共产党高级官员举行了一系列会谈。双方表示，计划深化双边联系，并相互支持国内社会主义建设和外交政策，《韩国先驱报》报道，消息援引朝鲜官方的朝鲜中央通讯社。

与刘海星会谈

据朝中社报道，周五，金成男在钓鱼台国宾馆会见了中共中央对外联络部部长刘海星。

朝鲜代表表示，党和人民已全面动员，以实现朝鲜劳动党第九次代表大会通过的五年计划初步目标。朝中社报道称，刘海星回应称，此次代表团访问是中国国家主席习近平和中共中央的优先事项，也是两国关系发展的重要阶段。

双方还表示，计划落实两国最高领导人达成的共识。

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与蔡奇会面

据朝中社报道，同一天，金成男与中共中央政治局常委、中央书记处书记蔡奇举行了会谈。朝鲜代表表示，两党领导人的个人联系和战略领导是两国友谊的基础和推动力。

蔡奇表示，无论国际形势如何变化，中国都不会放弃同朝鲜的历史友谊。他还表示支持金正恩领导下的朝鲜社会主义路线，并愿意捍卫共同利益和战略环境。

金成男应中共中央邀请，于周二抵达北京进行为期四天的访问。在与刘海星和蔡奇会谈前，他还会见了中国外交部长王毅。

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