КНДР і Китай заявили про взаємну підтримку політики — Korea Herald

Представник Трудової партії Кореї Кім Сон Нам у Пекіні, Китай, провів серію зустрічей із високопосадовцями Компартії Китаю. Сторони заявили про намір поглиблювати двосторонні зв’язки та взаємно підтримувати внутрішнє соціалістичне будівництво і зовнішню політику, повідомляє Korea Herald із посиланням на державне Корейське центральне інформаційне агентство КНДР.

Переговори з Лю Хайсіном

За даними KCNA, у п’ятницю Кім Сон Нам зустрівся в державній резиденції Дяоюйтай із Лю Хайсіном, міністром міжнародного відділу Центрального комітету Комуністичної партії Китаю.

Представник КНДР заявив, що партія та населення повністю мобілізовані для досягнення початкових цілей п’ятирічного плану, ухваленого на IX з’їзді Трудової партії Кореї. У відповідь Лю, за повідомленням KCNA, назвав візит делегації пріоритетним для голови КНР Сі Цзіньпіна та ЦК Компартії Китаю і важливим етапом розвитку відносин між двома країнами.

Сторони також заявили про намір виконувати консенсус, досягнутий їхніми верховними лідерами.

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Зустріч із Цай Ці

Того самого дня Кім Сон Нам, за даними KCNA, провів переговори з Цай Ці — членом Постійного комітету Політбюро та секретарем секретаріату ЦК Компартії Китаю. Представник КНДР заявив, що особисті зв’язки й стратегічне керівництво лідерів двох партій є основою та рушійною силою дружби між країнами.

Цай Ці заявив, що Китай не відмовиться від історичної дружби з КНДР незалежно від змін міжнародної ситуації. Він також висловив підтримку соціалістичному курсу КНДР під керівництвом Кім Чен Ина та готовність захищати спільні інтереси і стратегічне середовище.

Кім Сон Нам прибув до Пекіна у вівторок із чотириденним візитом на запрошення ЦК Компартії Китаю. До переговорів із Лю Хайсіном і Цай Ці він також зустрівся з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї.

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