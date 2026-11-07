Przedstawiciel Partii Pracy Korei Kim Song Nam odbył w Pekinie w Chinach serię spotkań z wysokimi rangą przedstawicielami Komunistycznej Partii Chin. Strony zadeklarowały zamiar pogłębiania więzi dwustronnych oraz wzajemnego wspierania wewnętrznej budowy socjalizmu i polityki zagranicznej, poinformował Korea Herald, powołując się na państwową Koreańską Centralną Agencję Prasową KRLD.

Rozmowy z Liu Haixingiem

Według KCNA w piątek Kim Song Nam spotkał się w państwowej rezydencji Diaoyutai z Liu Haixingiem, ministrem Wydziału Międzynarodowego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin.

Przedstawiciel KRLD oświadczył, że partia i ludność są w pełni zmobilizowane do osiągnięcia początkowych celów planu pięcioletniego przyjętego na IX Zjeździe Partii Pracy Korei. W odpowiedzi Liu, według KCNA, nazwał wizytę delegacji priorytetem dla przewodniczącego ChRL Xi Jinpinga i Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin oraz ważnym etapem rozwoju relacji między dwoma krajami.

Strony zadeklarowały również zamiar realizacji konsensusu osiągniętego przez ich najwyższych przywódców.

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Spotkanie z Cai Qi

Tego samego dnia Kim Song Nam, według KCNA, przeprowadził rozmowy z Cai Qi — członkiem Stałego Komitetu Biura Politycznego i sekretarzem Sekretariatu Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin. Przedstawiciel KRLD oświadczył, że osobiste więzi i strategiczne przywództwo liderów obu partii są podstawą i siłą napędową przyjaźni między krajami.

Cai Qi oświadczył, że Chiny nie zrezygnują z historycznej przyjaźni z KRLD niezależnie od zmian sytuacji międzynarodowej. Wyraził także poparcie dla socjalistycznego kursu KRLD pod przywództwem Kim Dzong Una oraz gotowość do obrony wspólnych interesów i strategicznego otoczenia.

Kim Song Nam przybył do Pekinu we wtorek z czterodniową wizytą na zaproszenie Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin. Przed rozmowami z Liu Haixingiem i Cai Qi spotkał się również z chińskim ministrem spraw zagranicznych Wang Yi.

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