КНДР и Китай заявили о взаимной поддержке политики — Korea Herald

Представитель Трудовой партии Кореи Ким Сон Нам провел в Пекине, Китай, серию встреч с высокопоставленными представителями Компартии Китая. Стороны заявили о намерении углублять двусторонние связи и взаимно поддерживать внутреннее социалистическое строительство и внешнюю политику, сообщает Korea Herald со ссылкой на государственное Корейское центральное информационное агентство КНДР.

Переговоры с Лю Хайсином

По данным KCNA, в пятницу Ким Сон Нам встретился в государственной резиденции Дяоюйтай с Лю Хайсином, министром международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая.

Представитель КНДР заявил, что партия и население полностью мобилизованы для достижения первоначальных целей пятилетнего плана, принятого на IX съезде Трудовой партии Кореи. В ответ Лю, по сообщению KCNA, назвал визит делегации приоритетным для председателя КНР Си Цзиньпина и ЦК Компартии Китая, а также важным этапом развития отношений между двумя странами.

Стороны также заявили о намерении выполнять консенсус, достигнутый их верховными лидерами.

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Встреча с Цай Ци

В тот же день Ким Сон Нам, по данным KCNA, провел переговоры с Цай Ци — членом Постоянного комитета Политбюро и секретарем секретариата ЦК Компартии Китая. Представитель КНДР заявил, что личные связи и стратегическое руководство лидеров двух партий являются основой и движущей силой дружбы между странами.

Цай Ци заявил, что Китай не откажется от исторической дружбы с КНДР независимо от изменений международной ситуации. Он также выразил поддержку социалистическому курсу КНДР под руководством Ким Чен Ына и готовность защищать общие интересы и стратегическую среду.

Ким Сон Нам прибыл в Пекин во вторник с четырехдневным визитом по приглашению ЦК Компартии Китая. До переговоров с Лю Хайсином и Цай Ци он также встретился с министром иностранных дел Китая Ван И.

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