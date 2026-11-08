В Тихом океане у побережья Эквадора 7 ноября 2026 года произошло землетрясение магнитудой 4,7. Геологическая служба США не присвоила событию отметку о цунами, а сообщений о предупреждениях для Эквадора не было, сообщает The Rio Times.

Эпицентр в 45 километрах от Салинаса

Подземные толчки были зафиксированы в 17:17:38 по UTC, или в 12:17 по местному времени. По данным Геологической службы США, эпицентр находился примерно в 45 километрах к северо-северо-западу от прибрежного города Салинас, в точке с координатами 1,85 градуса южной широты и 81,14 градуса западной долготы.

Служба указала глубину землетрясения на уровне 10 километров. При этом она отметила, что это стандартное значение, установленное оператором, которое может быть пересмотрено.

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Данных о последствиях не поступало

По состоянию на время публикации сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало. The Rio Times также отмечает, что не увидела сообщения эквадорского органа по управлению рисками об ощутимости толчков.

Бюллетени о возможной угрозе цунами в Эквадоре выпускает Океанографический и антарктический институт ВМС страны INOCAR. Эквадор расположен в Тихоокеанском огненном кольце, где землетрясения и вулканическая активность происходят регулярно.

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