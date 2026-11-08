Национальный суд Нигерии по трудовым спорам запретил трём профсоюзам Университета штата Кадуна (KASU) объявлять или проводить забастовку до разрешения иска, поданного университетом. Решение 5 ноября вынес судья Э. Д. Сублим в абуджийском отделении суда.

Как сообщает Premium Times Nigeria, запрет распространяется на Союз неакадемического персонала образовательных и связанных учреждений (NASU), Ассоциацию старшего персонала университетов Нигерии (SSANU) и Национальную ассоциацию академических технологов (NAAT). Суд также обязал профсоюзы прекратить любые действия, связанные с забастовкой, до рассмотрения и решения по ходатайству, поданному в суд.

Иск университета

Иск под номером NICN/ABJ/329/2026 подали Университет штата Кадуна, его руководящий совет и вице-канцлер против трёх профсоюзов и нескольких их должностных лиц. Суд поручил университету безотлагательно вручить ответчикам судебные документы, ходатайство, заявления под присягой в поддержку иска и копию судебного приказа.

Слушание по ходатайству назначили на 18 ноября. Судебный приказ выдали в Абудже 6 ноября, его подписала старший регистратор суда Валлари Аарон Масомене.

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Требования работников

До вмешательства суда профсоюзы, действующие в составе Объединённого комитета действий, 2 ноября дали правительству штата Кадуна и администрации университета семь дней на выполнение их требований. Они требовали внедрить соглашение 2026 года о надбавке для неакадемического персонала, выплатить утверждённые выплаты, связанные с заработной платой, и обеспечить работникам групповое страхование жизни.

Профсоюзы также настаивали на выплате утверждённой федеральным правительством ежемесячной транспортной помощи в размере 70 тысяч найр в течение шести месяцев и соблюдении автономии университета. Они заявляли, что невыполнение требований может привести к предупредительной забастовке.

В сентябре профсоюзы поднимали вопрос о задолженностях по повышениям, пенсиям, выплатам и корректировке зарплат на 25% и 35%. Правительство штата ранее создало переговорный комитет для рассмотрения претензий работников и утвердило разовую выплату 300 миллионов найр академическому персоналу в качестве заработанной академической надбавки.

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