Nigeryjski Krajowy Sąd Pracy zakazał trzem związkom zawodowym Uniwersytetu Stanowego w Kadunie (KASU) ogłaszania lub prowadzenia strajku do czasu rozstrzygnięcia pozwu wniesionego przez uczelnię. Decyzję 5 listopada wydał sędzia E. D. Subilim w abudżskim wydziale sądu.

Jak informuje Premium Times Nigeria, zakaz dotyczy Związku Pracowników Nieakademickich Instytucji Edukacyjnych i Powiązanych (NASU), Stowarzyszenia Starszego Personelu Nigeryjskich Uniwersytetów (SSANU) oraz Krajowego Stowarzyszenia Technologów Akademickich (NAAT). Sąd nakazał również związkom zaprzestanie wszelkich działań dotyczących strajku do czasu rozpatrzenia i rozstrzygnięcia wniosku złożonego przed sądem.

Pozew uczelni

Pozew o numerze NICN/ABJ/329/2026 został wniesiony przez Uniwersytet Stanowy w Kadunie, jego radę zarządzającą oraz wicekanclerza przeciwko trzem związkom zawodowym i kilku ich działaczom. Sąd polecił uczelni niezwłocznie doręczyć pozwanym dokumenty procesowe, wniosek, oświadczenia pod przysięgą na poparcie powództwa oraz kopię nakazu sądowego.

Rozprawę dotyczącą wniosku wyznaczono na 18 listopada. Nakaz sądowy wydano w Abudży 6 listopada i podpisała go starsza rejestratorka sądu Vallari Aaron Masomene.

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Żądania pracowników

Przed interwencją sądu związki, działające w ramach Wspólnego Komitetu Działań, 2 listopada dały rządowi stanu Kaduna i administracji uczelni siedem dni na spełnienie ich żądań. Domagały się wdrożenia porozumienia z 2026 roku dotyczącego dodatku dla personelu nieakademickiego, wypłaty zatwierdzonych świadczeń związanych z wynagrodzeniem oraz zapewnienia pracownikom grupowego ubezpieczenia na życie.

Związki nalegały również na wypłatę zatwierdzonego przez rząd federalny miesięcznego dodatku transportowego w wysokości 70 tys. nair przez sześć miesięcy oraz na poszanowanie autonomii uczelni. Oświadczyły, że niespełnienie żądań może doprowadzić do strajku ostrzegawczego.

We wrześniu związki podnosiły kwestię zaległości związanych z awansami, emeryturami, świadczeniami oraz korektami wynagrodzeń o 25% i 35%. Rząd stanowy wcześniej utworzył komitet negocjacyjny do rozpatrzenia skarg pracowników i zatwierdził jednorazową wypłatę 300 mln nair dla personelu akademickiego jako wypracowany dodatek akademicki.

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