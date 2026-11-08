尼日利亚国家劳资法庭禁止卡杜纳州立大学（KASU）的三个工会在该大学提起的诉讼得到裁决前宣布或举行罢工。该裁决于11月5日由法院阿布贾分庭法官E. D. Subilim作出。

据Premium Times Nigeria报道，该禁令适用于教育及相关机构非学术人员工会（NASU）、尼日利亚大学高级职员工会（SSANU）以及全国学术技术人员协会（NAAT）。法院还责令这些工会在对提交至法院的申请进行审理和裁决前，停止任何与罢工有关的行动。

大学提起的诉讼

案号为NICN/ABJ/329/2026的诉讼由卡杜纳州立大学、其理事会及副校长针对三个工会及其数名官员提起。法院指示大学立即向被告送达诉讼文件、申请书、支持诉讼的宣誓书以及法院命令副本。

该申请的听证会定于11月18日举行。法院命令于11月6日在阿布贾发出，由法院高级书记官Vallari Aaron Masomene签署。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

员工的诉求

在法院介入前，作为联合行动委员会成员开展行动的工会于11月2日给予卡杜纳州政府和大学管理层七天时间，以满足其要求。他们要求落实2026年关于非学术人员津贴的协议，支付已获批准的与工资相关款项，并为员工提供团体人寿保险。

工会还坚持要求连续六个月发放联邦政府批准的每月7万奈拉交通补助，并尊重大学自治权。他们表示，未能满足这些要求可能导致警告性罢工。

9月，工会提出了与晋升、养老金、福利以及25%和35%工资调整有关的欠款问题。州政府此前成立了谈判委员会来审议员工申诉，并批准向学术人员一次性支付3亿奈拉，作为应得的学术津贴。

关注我们在