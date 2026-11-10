保罗·麦卡特尼和林戈·斯塔尔将于2027年1月29日在美国拉斯维加斯的VetsAid音乐节同台演出。据《滚石》报道，这两位披头士乐队成员将与老鹰乐队吉他手乔·沃尔什一同在MGM Grand Garden Arena进行特别演出。

罕见的同台演出

麦卡特尼和斯塔尔上一次在同一舞台演出是在2024年12月伦敦举行的麦卡特尼Got Back巡演最终场演唱会上。当时，斯塔尔在Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band和Helter Skelter两首歌曲中担任鼓手。

乔·沃尔什表示，他希望回馈拉斯维加斯——他在过去两年里一直在那里工作——并支持该市的退伍军人群体和退伍军人家庭。他还宣布，其他特别嘉宾可能会登场。

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节目和门票

目前已公布的VetsAid 2027阵容还包括The Killers、The War on Drugs、St. Vincent和Lucius。通过AXS的售票将于11月13日太平洋时间10:00开始。票价不含税费和手续费为200美元，退伍军人将获得特别门票和价格。

音乐节的所有净收入将捐给帮助退伍军人的慈善组织。资金分配将由Combined Arms Institute协调。

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