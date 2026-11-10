古尔斯比称AI数据中心令经济过热——The Hill

芝加哥联邦储备银行行长奥斯坦·古尔斯比表示，人工智能系统数据中心的快速建设正在令经济过热，并加大价格压力。他在Leadership Greater Chicago活动上作出这一表态，The Hill报道。

对资源的需求

古尔斯比认为，AI基础设施的扩建越来越像传统的需求过热。他强调，这种过热不会自行消失，因此各国央行必须在早期果断行动，以防止其发展。

皮尤研究中心援引Data Center Map的数据称，截至8月，全国有超过1,500个数据中心处于开发阶段。美国联邦储备系统官员也将AI基础设施的快速部署列为持续通胀的因素之一，其他因素包括因伊朗战争导致的能源价格飙升，以及总统唐纳德·特朗普实施的关税。

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通胀与利率

美联储理事会成员莉萨·库克9月指出，对数据中心的投资需要建筑劳动力和能源，而这些资源也被经济中的其他行业使用。她表示，AI投资的增长也可能给这些行业带来价格压力。

按消费者价格指数计算，9月通胀率为3.7%。同月，美联储将利率上调0.25个百分点，这是三年多来的首次加息。在前一个月维持利率不变后，交易员估计12月初再次加息0.25个百分点的概率为84.2%。

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