Goolsbee: centra danych AI przegrzewają gospodarkę — The Hill

Prezes Banku Rezerwy Federalnej w Chicago Austan Goolsbee oświadczył, że szybka budowa centrów danych dla systemów sztucznej inteligencji przegrzewa gospodarkę i zwiększa presję na ceny. Powiedział to podczas wydarzenia Leadership Greater Chicago, informuje The Hill.

Popyt na zasoby

Według oceny Goolsbee'ego rozbudowa infrastruktury AI coraz bardziej przypomina tradycyjne przegrzanie popytu. Podkreślił, że takie przegrzanie nie znika samoistnie, dlatego banki centralne muszą zdecydowanie działać na wczesnym etapie, aby nie dopuścić do jego rozwoju.

Według stanu na sierpień w całym kraju rozwijano ponad 1 500 centrów danych, informowało Pew Research Center, powołując się na Data Center Map. Przedstawiciele Systemu Rezerwy Federalnej również wskazywali szybkie wdrażanie infrastruktury AI jako jeden z czynników utrzymującej się inflacji, obok skoków cen energii spowodowanych wojną w Iranie oraz ceł prezydenta Donalda Trumpa.

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Inflacja i stopy

Członkini Rady Gubernatorów Fed Lisa Cook zaznaczyła we wrześniu, że inwestycje w centra danych wymagają pracowników budowlanych i energii, które są wykorzystywane także w innych sektorach gospodarki. Jej zdaniem wzrost inwestycji w AI może powodować presję cenową również w tych branżach.

Inflacja we wrześniu wyniosła 3,7% według wskaźnika cen konsumpcyjnych. W tym samym miesiącu Fed podniósł stopy procentowe o 0,25 punktu procentowego — po raz pierwszy od ponad trzech lat. Po utrzymaniu stóp bez zmian w poprzednim miesiącu traderzy oceniali prawdopodobieństwo kolejnej podwyżki o 0,25 punktu procentowego na początku grudnia na 84,2%.

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