Президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби заявил, что стремительное строительство дата-центров для систем искусственного интеллекта перегревает экономику и усиливает давление на цены. Об этом он сказал на мероприятии Leadership Greater Chicago, сообщает The Hill.

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По оценке Гулсби, развитие инфраструктуры для ИИ всё больше напоминает традиционный перегрев спроса. Он подчеркнул, что такой перегрев не исчезает сам по себе, поэтому центральные банки должны решительно действовать на раннем этапе, чтобы не допустить его развития.

По состоянию на август по всей стране разрабатывалось более 1 500 дата-центров, сообщал Pew Research Center со ссылкой на Data Center Map. Представители Федеральной резервной системы также называли быстрое развёртывание ИИ-инфраструктуры одним из факторов устойчивой инфляции наряду со скачками цен на энергоносители из-за войны в Иране и тарифами президента Дональда Трампа.

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Инфляция и ставки

Член Совета управляющих ФРС Лиза Кук в сентябре отмечала, что инвестиции в дата-центры требуют строительной рабочей силы и энергии, которые используются и в других секторах экономики. По её словам, рост инвестиций в ИИ может создавать ценовое давление и в этих отраслях.

Инфляция в сентябре составила 3,7% по индексу потребительских цен. В том же месяце ФРС повысила процентные ставки на 0,25 процентного пункта — впервые более чем за три года. После сохранения ставок без изменений в предыдущем месяце трейдеры оценивали вероятность ещё одного повышения на 0,25 процентного пункта в начале декабря в 84,2%.

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