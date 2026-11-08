Китай 7 ноября успешно запустил ракету-носитель CERES-2 Y3 с четырьмя спутниками с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны. Старт состоялся в 7:37 по пекинскому времени, а ракета вывела спутники на солнечно-синхронную орбиту высотой 535 километров, сообщает The Express Tribune.

Спутники для исследований и наблюдений

Четыре спутника относятся к различным сферам: дистанционному зондированию океана, коммерческой метеорологии, научным исследованиям, проводимым университетами, а также контролю космической обстановки.

Команда разработчиков заявила, что успешное лётное испытание и точное выведение четырёх спутников на орбиту означают официальный начало эксплуатации нового коммерческого носителя.

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Характеристики CERES-2

CERES-2 — ракета среднего класса, созданная для коммерческого рынка запусков. Это обновлённая модель серии CERES с тремя последовательно расположенными твердотопливными ступенями и жидкостной верхней ступенью.

Стартовая масса ракеты составляет около 100 тонн. Она способна доставлять до 1,3 тонны полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 километров и может запускаться с наземных и морских платформ.

Представитель разработчика Galactic Energy сообщил, что компания продолжит работать над повышением эффективности и надёжности твердотопливных ракет для развёртывания и пополнения малых и средних спутниковых группировок, а также создания группировок среднего и большого масштаба.

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