Chiny 7 listopada pomyślnie wystrzeliły rakietę nośną CERES-2 Y3 z czterema satelitami z kosmodromu Jiuquan w północno-zachodniej części kraju. Start odbył się o godz. 7:37 czasu pekińskiego, a rakieta wyniosła satelity na orbitę synchroniczną ze Słońcem o wysokości 535 kilometrów, informuje The Express Tribune.

Satelity do badań i obserwacji

Cztery satelity należą do różnych dziedzin: teledetekcji oceanów, meteorologii komercyjnej, badań naukowych prowadzonych przez uniwersytety oraz monitorowania sytuacji w przestrzeni kosmicznej.

Zespół deweloperski oświadczył, że udana próba w locie oraz precyzyjne umieszczenie czterech satelitów na orbicie oznaczają oficjalne rozpoczęcie eksploatacji nowej komercyjnej rakiety nośnej.

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Charakterystyka CERES-2

CERES-2 to rakieta klasy średniej, stworzona dla komercyjnego rynku startów. Jest to zmodernizowany model serii CERES z trzema ustawionymi szeregowo stopniami na paliwo stałe oraz ciekłym stopniem górnym.

Masa startowa rakiety wynosi około 100 ton. Jest ona zdolna dostarczyć do 1,3 tony ładunku użytecznego na orbitę synchroniczną ze Słońcem o wysokości 500 kilometrów i może być wystrzeliwana z platform lądowych i morskich.

Przedstawiciel dewelopera Galactic Energy poinformował, że firma będzie nadal pracować nad zwiększeniem efektywności i niezawodności rakiet na paliwo stałe na potrzeby rozmieszczania i uzupełniania małych i średnich konstelacji satelitarnych, a także tworzenia konstelacji średniej i dużej skali.

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