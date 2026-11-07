加勒比足球联盟表示，将集体投票支持国际足联主席詹尼·因凡蒂诺连任新一届任期。正如《明镜周刊》报道，这一决定进一步巩固了这位现任世界足球掌门人在选举前的地位。

加勒比地区的选票

加勒比足球联盟由31个国家协会组成，其中25个拥有在国际足联主席选举中的投票权。该组织在与所有成员磋商后形成了共同立场。

CFU表示，其支持是基于国际足联为该地区足球发展提供的财政援助。同时，该联盟称，仍将要求足球界提高透明度、实行负责任的治理并进行根本性改革。

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CFU的立场不同于中北美洲及加勒比海足球协会的做法，后者反对因凡蒂诺。

2027年3月选举

因凡蒂诺寻求在将于2027年3月18日在拉巴特举行的国际足联大会上连任第四届任期。此前，亚洲足球联合会主席谢赫·萨勒曼·本·易卜拉欣·阿勒哈利法已承诺给予他无条件支持。该刊称，国际足联主席还可以指望获得来自非洲、南美洲和大洋洲的大量选票。

国际足联主席候选人必须在11月18日前提交申请。日本足球协会名誉主席田岛幸三和前瑞士足球运动员拉蒙·维加已宣布参选意向。《明镜周刊》认为，他们获胜的机会不大。目前也不清楚欧洲足球联盟是否会提名自己的候选人；阿尔塞纳·温格被提及为可能的竞争者之一。

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