W Polsce premier Donald Tusk zaproponował prezydentowi Karolowi Nawrockiemu spotkanie w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Jak informuje RMF24, Tusk powiedział, że otrzymał od prezydenta wiadomość SMS, iż spotkania na razie nie będzie.

Wypowiedzi uczestników programu

Senator i były wiceminister zdrowia z PPS Wojciech Konieczny stwierdził, że Nawrocki jest zakładnikiem środowisk, które rozmowę z Tuskiem postrzegają jako rozmowę z diabłem. Jego zdaniem dla wielu przedstawicieli tych kręgów takie spotkanie mogłoby zostać uznane za zdradę.

Poseł PiS, profesor Karol Karski nazwał Tuska chronicznym kłamcą. Oświadczył także, że premier miał rzekomo wprowadzić policję do Trybunału Konstytucyjnego, a ludzi, których Karski nazwał uzurpatorami, wprowadzono tam z użyciem pałek. Polityk zasugerował, że Tuskowi mogło doradzono włączenie prezydenta do tej sprawy.

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Pogłoski o rządzie technicznym

W programie Sprawdzam! omawiano również pogłoski o możliwym utworzeniu rządu technicznego, który mógłby odsunąć gabinet Tuska od władzy. Według RMF24 pojawiły się one po spotkaniu Władysława Kosiniaka-Kamysza z PSL ze Sławomirem Mentzenem z Konfederacji.

Karski stwierdził, że obecna sytuacja jest bezprecedensowa dla Polski po 1989 roku, i powiedział, że każda przyzwoita osoba, jego zdaniem, powinna opuścić rząd. Konieczny odpowiedział, że nie widzi możliwości utworzenia gabinetu technicznego: nic na to nie wskazuje, a PSL, jego zdaniem, raczej nie zdecyduje się na taki krok. Dodał także, że partia marszałka Szymona Hołowni jest zbyt podzielona, aby zapewnić niezbędne poparcie.

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