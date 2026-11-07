Chińska marka Yangwang, należąca do BYD, zaprezentowała elektryczną ultraluksusową limuzynę Altior o długości 5,6 metra. Model ma zostać flagowym pojazdem marki, plasującym się ponad sedanem U7, SUV-em U8 i hipersamochodem U9. Jak informuje Autocar, samochód jest pozycjonowany jako konkurent Rolls-Royce’a Phantoma.

Wymiary i wyposażenie

Altior jest o 400 mm dłuższy od Mercedesa-Benza Klasy S w wersji z przedłużonym rozstawem osi. Rozstaw osi modelu wynosi 3500 mm, a kabina jest przeznaczona dla czterech pasażerów. Yangwang deklaruje 1209 mm miejsca na nogi dla pasażerów drugiego rzędu.

Tylne fotele z masażem mogą całkowicie rozkładać się w trybie Relaxation: zamyka on rolety, zmienia oświetlenie i podnosi podnóżki. W kabinie przewidziano również 21,4-calowy ekran opuszczany z sufitu do wideorozmów i rozrywki, a także lodówki z przodu i z tyłu.

Chińskie motywy i platforma elektryczna

Producent podkreśla wykorzystanie chińskich motywów kulturowych w stylistyce samochodu. Grill ozdobiono złożonym ornamentem, który według Yangwang zmienia wygląd w zależności od oświetlenia. Reflektory otrzymały 12 oddzielnych ruchomych elementów, a w tylnych drzwiach otwieranych pod wiatr przechowywane są parasole z wzorem. Nawiewy wentylacji wykończono chińską odmianą jadeitu.

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Pomimo dużego wyświetlacza rozciągającego się przez całą szerokość deski rozdzielczej Altior będzie miał wiele fizycznych przycisków i przełączników. Firma podała, że podczas opracowywania sprawdzano je pod kątem dźwięku i wrażeń dotykowych, stukając w nie małymi młotkami.

Limuzyna wykorzystuje tę samą platformę co pozostałe modele Yangwang i otrzyma czterosilnikowy elektryczny układ napędowy. Jego mocy nie ujawniono, jednak producent potwierdził możliwość zawracania samochodu w miejscu. Model będzie także wyposażany w aktywne zawieszenie DiSus, które monitoruje drogę przed pojazdem i przygotowuje samochód na nierówności. Deklarowany zasięg przekracza 621 mil na jednym ładowaniu według chińskiego cyklu CLTC.

Wiceprezeska BYD Stella Li wcześniej informowała, że Yangwang jest przygotowywany do wejścia na rynek europejski w 2028 roku. Jednocześnie udział Altiora w europejskiej gamie marki nie został jeszcze potwierdzony.

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