Yangwang представил 5,6-метровый электролимузин Altior — Autocar

Китайский бренд Yangwang, принадлежащий BYD, представил электрический ультрароскошный лимузин Altior длиной 5,6 метра. Модель должна стать флагманом марки, расположившись выше седана U7, внедорожника U8 и гиперкара U9. Как сообщает Autocar, автомобиль позиционируют как конкурента Rolls-Royce Phantom.

Габариты и оснащение

Altior на 400 мм длиннее Mercedes-Benz S-Class в версии с удлинённой колёсной базой. Колёсная база модели составляет 3500 мм, а салон рассчитан на четырёх пассажиров. В Yangwang заявляют о 1209 мм пространства для ног пассажиров второго ряда.

Задние кресла с массажем могут полностью откидываться в режиме Relaxation: он закрывает шторки, меняет освещение и поднимает подставки для ног. В салоне также предусмотрены 21,4-дюймовый экран, опускающийся с потолка для видеосвязи и развлечений, а также холодильники спереди и сзади.

Китайские мотивы и электрическая платформа

Производитель подчёркивает использование китайских культурных мотивов в оформлении автомобиля. Решётку радиатора украсили сложным орнаментом, который, по утверждению Yangwang, меняет вид в зависимости от освещения. Фары получили 12 отдельных подвижных элементов, а в задних дверях, открывающихся против хода движения, хранятся зонты с узором. Дефлекторы вентиляции отделаны китайской разновидностью нефрита.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Несмотря на большой дисплей во всю ширину передней панели, Altior получит много физических кнопок и переключателей. В компании отметили, что во время разработки их проверяли на звук и тактильные ощущения, постукивая маленькими молотками.

Лимузин использует ту же платформу, что и другие модели Yangwang, и получит четырёхмоторную электрическую силовую установку. Её мощность не раскрывается, однако производитель подтвердил возможность разворота автомобиля на месте. Также модель будут оснащать активной подвеской DiSus, которая следит за дорогой впереди и подготавливает машину к неровностям. Заявленный запас хода превышает 621 милю на одной зарядке по китайскому циклу CLTC.

Вице-президент BYD Стелла Ли ранее заявляла, что Yangwang готовят к выходу на европейский рынок в 2028 году. При этом участие Altior в европейской линейке бренда пока не подтверждено.

Читай нас в