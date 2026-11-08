В сирийской провинции Дейр-эз-Зор внезапное наводнение разрушило мост Аль-Сувайя к востоку от города Аль-Букамаль. Погиб как минимум один человек. Обрушение переправы прервало сообщение по дороге, ведущей от Аль-Букамаля к границе с Ираком, и изолировало жилые районы, сообщает Anadolu Agency.

Обрушение моста

По словам Мохаммеда Бдеви, его брат Хусейн находился на мосту в момент обрушения. Он возвращался после того, как отвез сестру в ее деревню. Бдеви заявил, что к трагедии могла привести запущенность переправы, и призвал власти построить постоянный мост вместо временных ремонтов.

Затопленные дома и дороги

Глава гражданской обороны Аль-Букамаля Хишам Матар сообщил, что паводковые воды затопили многочисленные дома и дороги. Повреждение электросети вызвало перебои с электроснабжением. Спасательные бригады непрерывно оценивают масштабы ущерба и контролируют уровень воды.

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Сильные дожди в последние дни вызвали наводнения также в провинциях Латакия и Алеппо. В районе Байирбуджак в Латакии вода разрушила еще один мост, соединявший деревни на противоположных берегах реки Аль-Кабир-аш-Шамали. Провинциальные власти сообщили о начале ремонтных работ. Наводнения также охватили сельскохозяйственные угодья и жилые районы в Африне к северу от Алеппо.

В конце октября сильные дожди унесли жизни семи гражданских лиц, в том числе пяти детей, в сельских районах провинций Ракка, Дейр-эз-Зор и Алеппо, по данным Министерства по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

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