Саудовская Аравия ввела новые требования к трудоустройству в 28 профессиях туристической сферы и 69 административных и вспомогательных специальностях. Для части должностей установили квоты на долю граждан страны, а некоторые профессии полностью зарезервировали для них, сообщает Kathmandu Post.

Квоты для туристической отрасли

Первый этап локализации 28 профессий в туризме начал действовать 22 апреля 2026 года. В четырех профессиях персонал должен на 100% состоять из граждан Саудовской Аравии: это ресепционист, ресепционист отеля, телефонный оператор и сотрудник справочной службы.

Еще для 12 должностей установили норму не менее 70% работников — граждан Саудовской Аравии. Она, в частности, распространяется на руководителей филиалов, гидов, инспекторов отелей, специалистов по закупкам, связям с общественностью и продажам. Для остальных 12 профессий, среди которых работники по продаже билетов, турагенты, координаторы мероприятий, маркетологи, хостес ресторанов и супервайзеры по уборке, доля саудовцев должна составлять не менее 50%.

Квоту будут определять по общему количеству работников в каждой профессии. Например, если на должности с 70-процентным требованием работают пять человек, как минимум четверо из них должны быть гражданами страны. Работодатели должны соблюдать требования также при передаче этих работ подрядчикам. Нарушителям грозят предусмотренные законом меры.

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Административные должности

Отдельно Министерство человеческих ресурсов и социального развития Саудовской Аравии сообщило о 100-процентной локализации 69 административных и вспомогательных профессий в частном секторе. Требование вступило в силу 4 октября, после чего начались проверки предприятий.

В перечень вошли должности в сфере управления персоналом и рекрутинга, планирования рабочей силы, связей с государственными органами и общественностью, секретарской работы, перевода, ввода данных, а также административной поддержки. Среди названных профессий — менеджеры по развитию человеческих ресурсов, менеджеры по подбору персонала, специалисты по рекрутингу, административные помощники, таможенные представители и представители по отгрузке.

Следующие этапы

Саудовская Аравия планирует распространить локализацию в общей сложности на 41 профессию в туристическом секторе. С 3 января 2027 года для поваров будет действовать требование о 30% саудовского персонала, а со 2 января 2028 года для 12 управленческих должностей введут квоту 50%.

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