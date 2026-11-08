沙特阿拉伯对旅游业28个职业以及69个行政和辅助岗位实施了新的就业要求。部分职位设定了本国公民占比配额，另一些职业则完全保留给本国公民，《加德满都邮报》报道。

旅游业配额

旅游业28个职业本地化的第一阶段于2026年4月22日生效。在4个职业中，员工必须100%由沙特阿拉伯公民组成，分别是接待员、酒店接待员、电话接线员和咨询服务台工作人员。

另有12个职位规定，沙特阿拉伯公民员工比例不得低于70%。这尤其适用于分支机构经理、导游、酒店检查员、采购、公共关系和销售专家。其余12个职业包括售票员、旅行社代理人、活动协调员、营销人员、餐厅迎宾员和清洁主管，沙特人比例必须不低于50%。

配额将根据每个职业的员工总数确定。例如，若某个适用70%要求的职位有5人工作，其中至少4人必须是该国公民。雇主在将这些工作外包给承包商时也必须遵守相关要求。违法者将面临法律规定的措施。

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行政职位

此外，沙特阿拉伯人力资源和社会发展部宣布，私营部门69个行政和辅助职业实行100%本地化。该要求于10月4日生效，随后开始对企业进行检查。

名单包括人力资源管理和招聘、劳动力规划、政府和公共关系、秘书工作、翻译、数据录入以及行政支持领域的职位。所列职业包括人力资源发展经理、招聘经理、招聘专员、行政助理、海关代表和装运代表。

下一阶段

沙特阿拉伯计划将本地化范围扩大至旅游业共41个职业。自2027年1月3日起，厨师岗位将实施30%沙特员工比例要求；自2028年1月2日起，将对12个管理职位实行50%的配额。

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