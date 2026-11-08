Arabia Saudyjska wprowadziła nowe wymogi dotyczące zatrudnienia w 28 zawodach w sektorze turystycznym oraz 69 specjalnościach administracyjnych i pomocniczych. Dla części stanowisk ustalono kwoty udziału obywateli kraju, a niektóre zawody w całości zarezerwowano dla nich — informuje Kathmandu Post.

Kwoty dla branży turystycznej

Pierwszy etap lokalizacji 28 zawodów w turystyce zaczął obowiązywać 22 kwietnia 2026 roku. W czterech zawodach personel musi w 100% składać się z obywateli Arabii Saudyjskiej: są to recepcjonista, recepcjonista hotelowy, operator telefoniczny oraz pracownik punktu informacyjnego.

Dla kolejnych 12 stanowisk ustalono wymóg co najmniej 70% pracowników będących obywatelami Arabii Saudyjskiej. Dotyczy on w szczególności kierowników oddziałów, przewodników, inspektorów hoteli, specjalistów ds. zakupów, public relations i sprzedaży. W przypadku pozostałych 12 zawodów, w tym pracowników sprzedaży biletów, agentów turystycznych, koordynatorów wydarzeń, specjalistów ds. marketingu, hostess restauracyjnych i nadzorców sprzątania, udział Saudyjczyków musi wynosić co najmniej 50%.

Kwota będzie ustalana na podstawie łącznej liczby pracowników w każdym zawodzie. Na przykład, jeśli na stanowisku objętym wymogiem 70% pracuje pięć osób, co najmniej cztery z nich muszą być obywatelami kraju. Pracodawcy muszą przestrzegać wymogów również w przypadku przekazania tych prac podwykonawcom. Naruszającym przepisy grożą środki przewidziane prawem.

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Stanowiska administracyjne

Osobno saudyjskie Ministerstwo Zasobów Ludzkich i Rozwoju Społecznego poinformowało o 100-procentowej lokalizacji 69 zawodów administracyjnych i pomocniczych w sektorze prywatnym. Wymóg wszedł w życie 4 października, po czym rozpoczęły się kontrole przedsiębiorstw.

Na liście znalazły się stanowiska w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji, planowania zatrudnienia, relacji z organami państwowymi i public relations, pracy sekretarskiej, tłumaczeń, wprowadzania danych oraz wsparcia administracyjnego. Wśród wymienionych zawodów są menedżerowie ds. rozwoju zasobów ludzkich, menedżerowie ds. rekrutacji, specjaliści ds. rekrutacji, asystenci administracyjni, przedstawiciele celni oraz przedstawiciele ds. wysyłki.

Kolejne etapy

Arabia Saudyjska planuje objąć lokalizacją łącznie 41 zawodów w sektorze turystycznym. Od 3 stycznia 2027 roku dla kucharzy będzie obowiązywał wymóg 30% saudyjskiego personelu, a od 2 stycznia 2028 roku dla 12 stanowisk kierowniczych zostanie wprowadzona kwota 50%.

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