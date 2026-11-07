仰望发布5.6米纯电豪华轿车Altior——Autocar

比亚迪旗下中国品牌仰望发布了车长5.6米的纯电超豪华轿车Altior。该车型将成为品牌旗舰，定位高于U7轿车、U8 SUV和U9超级跑车。正如Autocar报道，该车被定位为劳斯莱斯幻影的竞争对手。

尺寸与配置

Altior比长轴距版梅赛德斯-奔驰S级长400毫米。该车型轴距为3500毫米，车内可容纳四名乘客。仰望表示，第二排乘客的腿部空间为1209毫米。

后排按摩座椅可在Relaxation模式下完全躺倒：该模式会关闭遮阳帘、改变灯光并升起脚踏板。车内还配备一块可从车顶降下的21.4英寸屏幕，用于视频通话和娱乐，以及前后两个冰箱。

中国元素与电动平台

制造商强调在车辆设计中采用中国文化元素。格栅饰以复杂纹样，据仰望称，其外观会随光线变化而改变。大灯配备12个独立可动元件，而后开式后车门内则收纳有带图案的雨伞。空调出风口采用一种中国玉石装饰。

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尽管配备横贯整个仪表台的大型显示屏，Altior仍将拥有许多实体按键和开关。该公司表示，在开发过程中，工作人员通过用小锤敲击来测试它们的声音和触感。

这款豪华轿车采用与其他仰望车型相同的平台，并将搭载四电机纯电动力系统。其功率尚未公布，但制造商确认该车能够原地掉头。该车型还将配备DiSus主动悬架，可监测前方路面并使车辆为不平路面做好准备。按中国CLTC工况计算，其宣称的单次充电续航里程超过621英里。

比亚迪副总裁斯特拉·李此前表示，仰望正准备于2028年进入欧洲市场。与此同时，Altior是否会进入该品牌欧洲产品阵容尚未得到确认。

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