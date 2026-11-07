Yangwang представив 5,6-метровий електролімузин Altior — Autocar

Китайський бренд Yangwang, що належить BYD, представив електричний ультралюксовий лімузин Altior завдовжки 5,6 метра. Модель має стати флагманом марки над седаном U7, позашляховиком U8 і гіперкаром U9. Як повідомляє Autocar, автомобіль позиціонують як конкурента Rolls-Royce Phantom.

Габарити та оснащення

Altior на 400 мм довший за Mercedes-Benz S-Class у версії з подовженою колісною базою. Колісна база моделі становить 3500 мм, а салон розрахований на чотирьох пасажирів. У Yangwang заявляють про 1209 мм простору для ніг пасажирів другого ряду.

Задні крісла з масажем можуть повністю відкидатися в режимі Relaxation: він закриває шторки, змінює освітлення та піднімає підставки для ніг. У салоні також передбачили 21,4-дюймовий екран, що опускається зі стелі для відеозв'язку та розваг, а також холодильники спереду і ззаду.

Китайські мотиви та електрична платформа

Виробник наголошує на використанні китайських культурних мотивів в оформленні автомобіля. Решітку радіатора прикрасили складним орнаментом, який, за твердженням Yangwang, змінює вигляд залежно від освітлення. Фари отримали 12 окремих рухомих елементів, а у задніх дверях, що відчиняються проти ходу руху, зберігаються парасолі з візерунком. Дефлектори вентиляції оздоблені китайським різновидом нефриту.

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Попри великий дисплей на всю ширину передньої панелі, Altior матиме багато фізичних кнопок і перемикачів. У компанії зазначили, що під час розробки їх перевіряли на звук і тактильні відчуття, постукуючи маленькими молотками.

Лімузин використовує ту саму платформу, що й інші моделі Yangwang, та отримає чотиримоторну електричну силову установку. Її потужність не розкривають, проте виробник підтвердив можливість розвороту автомобіля на місці. Також модель оснащуватимуть активною підвіскою DiSus, яка стежить за дорогою попереду та готує машину до нерівностей. Заявлений запас ходу перевищує 621 милю на одному заряді за китайським циклом CLTC.

Віцепрезидентка BYD Стелла Лі раніше заявляла, що Yangwang готують до виходу на європейський ринок у 2028 році. Водночас участь Altior у європейській лінійці бренду ще не підтверджена.

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