В Киртипуре, Непал, Kathmandu Gorkhas обыграли действующих чемпионов Lumbini Lions в матче Непальской премьер-лиги по крикету. Австралийский крикетист Дэвид Уорнер набрал 66 ранов с 50 мячей и помог команде установить цель в 161 ран. Lumbini Lions ответили 124 ранами за 19,3 овера и потерпели первое поражение в сезоне, сообщает Kathmandu Post.

66 ранов Уорнера

Kathmandu Gorkhas, которых пригласили бить первыми, завершили иннингс со счетом 160/8. Уорнер сделал девять четверок и одну шестерку, а также образовал с Сахилом Пателем партнерство в 104 рана за 80 мячей. Это было второе по величине партнерство в сезоне.

После выбывания Уорнера в 16-м овере Kathmandu потеряли ряд игроков, однако шри-ланкийский универсал Сахан Араччиге набрал 34 рана с 15 мячей. Самым экономным боулером Lumbini Lions стал Абхишек Гаутам: он взял два викета и пропустил 15 ранов за четыре овера.

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Первое поражение Lumbini

Lumbini Lions потеряли первый викет во втором овере, когда Д'Арси Шорт выбыл, набрав четыре рана с семи мячей. К 10-му оверу команда потеряла большинство ведущих бэттеров.

Гаутам и Сундип Джора позднее добавили 46 ранов в партнерстве за восьмой викет, а Джора набрал 44 рана с 45 мячей. После его выбывания Lumbini Lions не смогли продолжить погоню за целью и завершили матч со 124 ранами.

Джахандад Хан взял четыре викета за четыре овера, Каран КС — два, еще по одному викету взяли Сантош Ядав, Рашид Хан и Шахаб Алам. Уорнера признали лучшим игроком матча. Для него это был третий матч за Kathmandu Gorkhas в Непальской премьер-лиге, а команда после четырех игр имеет шесть очков и занимает второе место в таблице.

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