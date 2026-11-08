Суд в Карачи, Пакистан, продлил до 10 ноября срок содержания под стражей девяти подозреваемых, задержанных во время рейда в кол-центре по делу о предполагаемом похищении данных кредитных карт. Как сообщает Dawn, судебный магистрат восточного района Карачи также отложил решение по ходатайствам об освобождении задержанных под залог, среди которых есть владелец кол-центра.

Три дня для расследования

После завершения первого срока содержания под стражей следователь обратился в суд с просьбой продлить его на десять дней, сославшись на необходимость дополнительных допросов и следственных действий. Защита возразила против продления, подала ходатайства о залоге и заявила, что изъятия по делу уже проведены, поэтому дальнейшее содержание под стражей не является необходимым.

Национальное агентство по расследованию киберпреступлений Пакистана (NCCIA) выступило против освобождения под залог. В агентстве заявили, что задержанные необходимы для продолжения расследования, а также для задержания их предполагаемых сообщников, которые скрываются. После рассмотрения позиций сторон магистрат продлил срок содержания под стражей на три дня и обязал следователя 10 ноября вновь доставить подозреваемых в суд вместе с отчетом о ходе расследования.

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Рейд в кол-центре

4 ноября агентство заявило о задержании 273 человек, включая женщин и несовершеннолетних, во время рейда в кол-центре на улице Шара-э-Фейсал в Карачи. По версии NCCIA, рейд был проведен в рамках расследования деятельности предполагаемой международной сети финансового мошенничества.

Суд уже освободил под залог 264 задержанных, среди которых 98 женщин и 58 несовершеннолетних юношей. Дело в отношении девяти человек зарегистрировали по статьям пакистанского закона о предотвращении электронных преступлений, касающимся несанкционированного доступа и копирования данных, электронного подлога, электронного мошенничества, незаконного использования персональных данных и спуфинга. Также упомянуты статьи Уголовного кодекса Пакистана о пособничестве и общем намерении.

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