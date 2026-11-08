Sąd w Karaczi w Pakistanie przedłużył do 10 listopada okres przetrzymywania w areszcie dziewięciu podejrzanych zatrzymanych podczas nalotu na call center w sprawie domniemanej kradzieży danych kart kredytowych. Jak podaje Dawn, magistrat sądowy wschodniego okręgu Karaczi odroczył również decyzję w sprawie wniosków o zwolnienie zatrzymanych za kaucją, wśród których jest właściciel call center.

Trzy dni na śledztwo

Po zakończeniu pierwszego okresu aresztu śledczy zwrócił się do sądu o przedłużenie go o dziesięć dni, powołując się na potrzebę dodatkowych przesłuchań i czynności śledczych. Obrona sprzeciwiła się przedłużeniu, złożyła wnioski o kaucję i oświadczyła, że zabezpieczenia w sprawie zostały już przeprowadzone, dlatego dalsze przetrzymywanie w areszcie nie jest konieczne.

Pakistańska Narodowa Agencja Dochodzeń w sprawie Cyberprzestępczości (NCCIA) sprzeciwiła się zwolnieniu za kaucją. Agencja oświadczyła, że zatrzymani są potrzebni do kontynuowania śledztwa, a także do zatrzymania ich domniemanych wspólników, którzy się ukrywają. Po rozpatrzeniu stanowisk stron magistrat przedłużył okres aresztu o trzy dni i zobowiązał śledczego do ponownego doprowadzenia podejrzanych do sądu 10 listopada wraz z raportem o postępach śledztwa.

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Nalot na call center

4 listopada agencja poinformowała o zatrzymaniu 273 osób, w tym kobiet i nieletnich, podczas nalotu na call center przy ulicy Shahrah-e-Faisal w Karaczi. Według NCCIA nalot przeprowadzono w ramach śledztwa dotyczącego działalności domniemanej międzynarodowej sieci oszustw finansowych.

Sąd zwolnił już za kaucją 264 zatrzymanych, w tym 98 kobiet i 58 nieletnich chłopców. Sprawę wobec dziewięciu osób zarejestrowano na podstawie przepisów pakistańskiej ustawy o zapobieganiu przestępstwom elektronicznym, dotyczących nieuprawnionego dostępu i kopiowania danych, fałszerstwa elektronicznego, oszustwa elektronicznego, bezprawnego wykorzystania danych osobowych oraz spoofingu. Wspomniano również przepisy pakistańskiego kodeksu karnego dotyczące pomocnictwa i wspólnego zamiaru.

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