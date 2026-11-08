巴基斯坦卡拉奇一家法院将9名嫌疑人的羁押期延长至11月10日。这些嫌疑人在一间呼叫中心的突击搜查中被拘留，案件涉及涉嫌窃取信用卡数据。据《黎明报》报道，卡拉奇东区司法裁判官还推迟了对被拘留者保释申请的裁决，其中包括该呼叫中心的所有者。

为调查争取三天

首个羁押期结束后，调查人员请求法院将其延长10天，理由是需要进行额外讯问和调查行动。辩方反对延长羁押，提出保释申请，并表示本案中的扣押工作已经完成，因此没有必要继续羁押。

巴基斯坦国家网络犯罪调查局（NCCIA）反对保释。该机构表示，为继续调查以及拘捕正在藏匿的涉嫌同伙，需要继续羁押这些被拘留者。在审议双方立场后，裁判官将羁押期延长3天，并责令调查人员于11月10日再次将嫌疑人带到法庭，同时提交关于调查进展的报告。

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突击搜查呼叫中心

11月4日，该机构宣布，在卡拉奇沙拉-埃-费萨尔街一家呼叫中心的突击搜查中拘留了273人，其中包括女性和未成年人。NCCIA称，此次搜查是在调查一个涉嫌国际金融诈骗网络的活动过程中进行的。

法院已准许264名被拘留者保释，其中包括98名女性和58名未成年男孩。针对9人的案件依据巴基斯坦预防电子犯罪法中有关未经授权访问和复制数据、电子伪造、电子诈骗、非法使用个人数据及欺骗性伪装的条款立案。还提及巴基斯坦刑法典中有关协助犯罪和共同意图的条款。

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