在西班牙马德里，巴塞罗那在11月8日进行的西甲第12轮比赛中以2比1战胜马德里竞技。客队的两粒进球均由费尔明·洛佩斯打进——一粒在上半场末段，另一粒在第66分钟。主队由朱利亚诺·西蒙尼破门。

马德里竞技快速进球

据Interia Sport报道，马德里竞技在大都会球场的开局更为积极。第6分钟，胡利安·阿尔瓦雷斯在反击中有机会首开纪录，但在与巴塞罗那门将霍安·加西亚的一对一较量中失利。

第10分钟，马德里队还是取得领先：阿尔瓦雷斯从右路送出传球，突入禁区的朱利亚诺·西蒙尼完成了进球。巴塞罗那在中场休息前扳平比分——洛佩斯利用禁区内的拼抢，射门越过扬·奥布拉克。

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下半场的制胜球

下半场，巴塞罗那更常掌握主动权，而马德里竞技则采用低位防守。第66分钟，拉明·亚马尔将球传给洛佩斯，后者打进本场第二球，并锁定最终比分。

根据比赛统计，巴塞罗那的控球时间占64%，射门18次，对手则为9次。下半场，加泰罗尼亚球队主教练汉斯·弗利克还派上了刚从伤病中恢复的安德烈亚斯·克里斯滕森和埃里克·加西亚。

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