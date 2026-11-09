W Madrycie w Hiszpanii Barcelona pokonała Atlético 2:1 w meczu 12. kolejki La Ligi, rozegranym 8 listopada. Dwie bramki dla gości zdobył Fermín López — pod koniec pierwszej połowy i w 66. minucie. Dla gospodarzy trafił Giuliano Simeone.

Szybki gol Atlético

Według Interia Sport, Atlético aktywniej rozpoczęło spotkanie na stadionie Metropolitano. Już w szóstej minucie Julián Álvarez miał okazję otworzyć wynik w kontrataku, ale przegrał pojedynek sam na sam z bramkarzem Barcelony Joanem Garcíą.

W 10. minucie madrytczycy objęli jednak prowadzenie: Álvarez podał z prawego skrzydła, a Giuliano Simeone, który wbiegł w pole karne, oddał skuteczny strzał. Barcelona wyrównała przed przerwą — López wykorzystał walkę w polu karnym i strzelił obok Jana Oblaka.

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Decydujący gol po przerwie

W drugiej połowie inicjatywę częściej miała Barcelona, podczas gdy Atlético grało w niskim bloku obronnym. W 66. minucie Lamine Yamal podał do Lópeza, który zdobył swoją drugą bramkę w meczu i ustalił wynik końcowy.

Według statystyk spotkania Barcelona posiadała piłkę przez 64% czasu i oddała 18 strzałów wobec dziewięciu rywala. W drugiej połowie trener Katalończyków Hansi Flick wpuścił również na boisko Andreasa Christensena i Erica Garcíę, którzy wracali po kontuzjach.

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