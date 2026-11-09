Фермін Лопес оформив дубль і приніс Барселоні перемогу над Атлетіко — Interia Sport

У Мадриді (Іспанія) «Барселона» обіграла «Атлетіко» з рахунком 2:1 у матчі 12-го туру Ла Ліги, що відбувся 8 листопада. Два м’ячі гостей забив Фермін Лопес — наприкінці першого тайму та на 66-й хвилині. За господарів відзначився Джуліано Сімеоне.

Швидкий гол Атлетіко

За даними Interia Sport, «Атлетіко» активніше розпочав зустріч на стадіоні «Метрополітано». Уже на шостій хвилині Хуліан Альварес мав нагоду відкрити рахунок у контратаці, але програв вихід віч-на-віч голкіперу «Барселони» Жоану Гарсії.

На 10-й хвилині мадридці все ж повели: Альварес виконав передачу з правого флангу, а Джуліано Сімеоне, який увірвався до штрафного майданчика, завдав результативного удару. «Барселона» зрівняла рахунок перед перервою — Лопес скористався боротьбою у штрафному майданчику та пробив повз Яна Облака.

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Вирішальний м’яч після перерви

У другому таймі ініціативою частіше володіла «Барселона», тоді як «Атлетіко» діяв у низькому оборонному блоці. На 66-й хвилині Ламін Ямаль віддав передачу на Лопеса, який забив свій другий гол у матчі та встановив підсумковий рахунок.

За статистикою зустрічі, «Барселона» володіла м’ячем 64% часу та завдала 18 ударів проти дев’яти у суперника. У другому таймі головний тренер каталонців Гансі Флік також випустив на поле Андреаса Крістенсена й Еріка Гарсію, які поверталися після травм.

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