В Мадриде, Испания, «Барселона» обыграла «Атлетико» со счетом 2:1 в матче 12-го тура Ла Лиги, состоявшемся 8 ноября. Два мяча гостей забил Фермин Лопес — в конце первого тайма и на 66-й минуте. За хозяев отличился Джулиано Симеоне.

Быстрый гол «Атлетико»

По данным Interia Sport, «Атлетико» активнее начал встречу на стадионе «Метрополитано». Уже на шестой минуте Хулиан Альварес имел возможность открыть счет в контратаке, но проиграл выход один на один голкиперу «Барселоны» Жоану Гарсии.

На 10-й минуте мадридцы все же вышли вперед: Альварес отдал передачу с правого фланга, а Джулиано Симеоне, ворвавшийся в штрафную площадь, нанес результативный удар. «Барселона» сравняла счет перед перерывом — Лопес воспользовался борьбой в штрафной площади и пробил мимо Яна Облака.

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Решающий мяч после перерыва

Во втором тайме инициативой чаще владела «Барселона», тогда как «Атлетико» действовал в низком оборонительном блоке. На 66-й минуте Ламин Ямаль отдал передачу на Лопеса, который забил свой второй гол в матче и установил итоговый счет.

По статистике встречи, «Барселона» владела мячом 64% времени и нанесла 18 ударов против девяти у соперника. Во втором тайме главный тренер каталонцев Ханси Флик также выпустил на поле Андреаса Кристенсена и Эрика Гарсию, которые возвращались после травм.

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