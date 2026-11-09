墨尔本一男子被控谋杀外卖员——《卫报》

澳大利亚墨尔本一名51岁男子被控谋杀47岁的HungryPanda配送服务骑手冯建明。他还被控故意对另一名骑手造成严重伤害，据《卫报》报道。

市中心发生冲突

周五晚间，冯建明与另一名骑手在墨尔本市中心遇到一名男子。据该报称，此人据称干扰了他们的自行车。控方称，在冲突期间，这名51岁男子刺伤了两名骑手。

紧急服务人员赶到弗雷德里克路，但未能挽救冯建明。另一名受害者是一名34岁的骑手，被送往医院，伤势严重。截至周一，他仍在医疗机构接受治疗。

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逮捕与对家属的援助

警方于周六逮捕了被告。周一上午，他被控一项谋杀罪和故意造成严重伤害罪。该男子被还押候审，等待在墨尔本地方法院举行听证会。

冯建明来自中国陕西省，在澳大利亚生活了约九年。他身后留下妻子徐、两个孩子以及双方父母，他们依赖他的收入生活。

在墨尔本州立图书馆附近，人们留下鲜花和纸条悼念死者。墨尔本唐人街协会在GoFundMe上发起募款，以支付家属紧急行程和葬礼费用。截至周一，该活动已筹集近39万美元。HungryPanda表示，正在为该家庭提供签证事务、安葬费用、经济支持和保险方面的帮助。

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