位于内罗毕的肯尼亚技术大学（TUK）获30天期限支付64.3亿肯尼亚先令，用于偿还现任和前任员工的养老金缴款欠款及累计利息。正在清算中的员工养老金计划的律师警告称，如果该大学未能在2026年12月7日前结清欠款，可能会通过法院追讨，Nation Kenya报道。

养老金计划的要求

11月6日，律师事务所Long’et & Mumo LLP代表拥有超过1850名成员的养老金计划，向该大学副校长发出了催款函。律师称，所要求金额中的30.4亿先令为未缴缴款，另有33.9亿先令为在全部偿还前将继续累积的利息。

根据该计划的规定，大学须缴纳相当于员工养老金工资20%的缴款，并收取和转交从员工工资中扣除的10%。欠款明细表始于2010年7月，其中列有34.8亿先令的应计缴款和4.415亿先令的已付款项。逾期款项的利息按91天期国库券年利率每月计提。

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清算与资产不足

该养老金计划于2015年11月进入行政管理。高等法院于2024年7月下令对其进行清算，认定该计划无力偿债且无法履行义务；清算人于2025年1月获任命。

10月提交的一份参议院报告指出，截至2026年4月，该计划的应收款为68.3亿先令，而可用资产为9.07亿先令。参议院委员会估计，这些资金可能仅足以支付成员累计应得款项的约13%。该大学在9月表示，清算人计划分两批分配9.066亿先令，相当于成员应得款项的12.38%。

参议院委员会还表示，大学在15年多的时间里从员工工资中扣除养老金缴款，但既未转交这些资金，也未转交雇主缴款。委员会建议刑事调查局和反腐败委员会调查逾41亿先令未被转交的问题，以及大学官员作出的决定。TUK向参议员解释称，情况是由资金不足和现金流问题造成的；截至2025年1月31日，该大学的未付账单为129.9亿先令。

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