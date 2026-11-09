Uniwersytet Techniczny Kenii (TUK) w Nairobi otrzymał 30 dni na zapłatę 6,43 mld szylingów kenijskich zaległych składek emerytalnych obecnych i byłych pracowników oraz naliczonych odsetek. Prawnicy funduszu emerytalnego pracowników, który jest w trakcie likwidacji, ostrzegli przed możliwym dochodzeniem należności na drodze sądowej, jeśli uczelnia nie ureguluje długu do 7 grudnia 2026 roku, podaje Nation Kenya.

Żądanie funduszu emerytalnego

6 listopada kancelaria Long’et & Mumo LLP wysłała do wicekanclerza uczelni wezwanie do zapłaty w imieniu funduszu emerytalnego, który ma ponad 1850 uczestników. Według prawników 3,04 mld szylingów z dochodzonej kwoty stanowią niezapłacone składki, a kolejne 3,39 mld szylingów to odsetki, które nadal są naliczane do czasu pełnej spłaty.

Zgodnie z zasadami funduszu uniwersytet miał wpłacać składkę w wysokości 20% wynagrodzenia emerytalnego pracownika, a także pobierać i przekazywać 10% potrącane z wynagrodzeń pracowników. Harmonogram zaległości rozpoczyna się w lipcu 2010 roku i wskazuje 3,48 mld szylingów naliczonych składek oraz 441,5 mln szylingów dokonanych płatności. Odsetki od zaległych kwot naliczano co miesiąc według rocznych stawek 91-dniowych bonów skarbowych.

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Likwidacja i niedobór aktywów

Fundusz emerytalny został objęty zarządem administracyjnym w listopadzie 2015 roku. Wysoki Trybunał nakazał jego likwidację w lipcu 2024 roku, uznając fundusz za niewypłacalny i niezdolny do wypełniania zobowiązań; likwidatora powołano w styczniu 2025 roku.

Raport Senatu przedstawiony w październiku wskazał, że według stanu na kwiecień 2026 roku fundusz miał należności w wysokości 6,83 mld szylingów, podczas gdy dostępne aktywa wynosiły 907 mln szylingów. Komitet senacki oszacował, że środki te mogłyby wystarczyć jedynie na około 13% skumulowanych świadczeń uczestników. We wrześniu uniwersytet informował, że likwidator planuje rozdzielić 906,6 mln szylingów w dwóch transzach, co stanowiło 12,38% świadczeń należnych uczestnikom.

Komitet senacki poinformował również, że przez ponad 15 lat uniwersytet potrącał składki emerytalne z wynagrodzeń pracowników, lecz nie przekazywał ani tych środków, ani składek pracodawcy. Komitet zalecił Dyrekcji Dochodzeń Kryminalnych oraz komisji antykorupcyjnej zbadanie nieprzekazania ponad 4,1 mld szylingów i decyzji urzędników uniwersytetu. TUK wyjaśniał senatorom sytuację niedoborem finansowania i problemami z przepływami pieniężnymi; na 31 stycznia 2025 roku niezapłacone rachunki uniwersytetu wynosiły 12,99 mld szylingów.

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