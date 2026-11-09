Технічному університету Кенії дали 30 днів на сплату 6,43 млрд шилінгів — Nation Kenya

Технічному університету Кенії (TUK) у Найробі дали 30 днів на сплату 6,43 млрд кенійських шилінгів заборгованості за пенсійними внесками нинішніх і колишніх працівників та нарахованими відсотками. Адвокати пенсійної схеми працівників, яка перебуває в процесі ліквідації, попередили про можливе судове стягнення, якщо університет не розрахується до 7 грудня 2026 року, повідомляє Nation Kenya.

Вимога пенсійної схеми

Юридична фірма Long’et & Mumo LLP 6 листопада надіслала віцеканцлеру університету лист-вимогу від імені пенсійної схеми, що має понад 1850 учасників. За даними адвокатів, 3,04 млрд шилінгів у заявленій сумі становлять несплачені внески, а ще 3,39 млрд шилінгів — відсотки, які продовжують нараховуватися до повного погашення.

Згідно з правилами схеми, університет мав сплачувати внесок у розмірі 20% пенсійної зарплати працівника, а також збирати й перераховувати 10%, утриманих із зарплати працівників. Графік заборгованості починається з липня 2010 року: у ньому зазначено 3,48 млрд шилінгів нарахованих внесків і 441,5 млн шилінгів здійснених платежів. Відсотки на прострочені суми нараховували щомісяця за річними ставками 91-денних казначейських векселів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ліквідація та нестача активів

Пенсійна схема перейшла під адміністративне управління у листопаді 2015 року. Високий суд постановив ліквідувати її в липні 2024 року, визнавши схему неплатоспроможною та нездатною виконувати свої зобов’язання; ліквідатора призначили в січні 2025 року.

Звіт Сенату, представлений у жовтні, зазначив, що станом на квітень 2026 року схема мала дебіторську заборгованість на 6,83 млрд шилінгів, тоді як доступні активи становили 907 млн шилінгів. За оцінкою сенатського комітету, цих коштів могло вистачити лише приблизно на 13% накопичених виплат учасникам. У вересні університет повідомляв, що ліквідатор планує розподілити 906,6 млн шилінгів двома траншами, що відповідало 12,38% належних учасникам виплат.

Сенатський комітет також повідомив, що університет понад 15 років утримував пенсійні внески із зарплат працівників, але не перераховував ані ці кошти, ані внески роботодавця. Комітет рекомендував Директорату кримінальних розслідувань та антикорупційній комісії розслідувати неперерахування понад 4,1 млрд шилінгів і рішення посадовців університету. TUK пояснював сенаторам ситуацію нестачею фінансування та проблемами з грошовими потоками; станом на 31 січня 2025 року неоплачені рахунки університету становили 12,99 млрд шилінгів.

Читай нас у