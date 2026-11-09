Техническому университету Кении (TUK) в Найроби дали 30 дней на выплату 6,43 млрд кенийских шиллингов задолженности по пенсионным взносам нынешних и бывших сотрудников, а также начисленным процентам. Адвокаты пенсионной схемы работников, находящейся в процессе ликвидации, предупредили о возможном судебном взыскании, если университет не рассчитается до 7 декабря 2026 года, сообщает Nation Kenya.

Требование пенсионной схемы

6 ноября юридическая фирма Long’et & Mumo LLP направила вице-канцлеру университета письмо-требование от имени пенсионной схемы, в которой состоит более 1850 участников. По данным адвокатов, 3,04 млрд шиллингов из заявленной суммы составляют неуплаченные взносы, а еще 3,39 млрд шиллингов — проценты, которые продолжают начисляться до полного погашения.

Согласно правилам схемы, университет должен был уплачивать взнос в размере 20% пенсионного заработка сотрудника, а также собирать и перечислять 10%, удерживаемые из зарплат работников. График задолженности начинается с июля 2010 года: в нем указаны 3,48 млрд шиллингов начисленных взносов и 441,5 млн шиллингов произведенных платежей. Проценты на просроченные суммы начислялись ежемесячно по годовым ставкам 91-дневных казначейских векселей.

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Ликвидация и нехватка активов

Пенсионная схема была передана под административное управление в ноябре 2015 года. Высокий суд постановил ликвидировать ее в июле 2024 года, признав схему неплатежеспособной и неспособной выполнять свои обязательства; ликвидатор был назначен в январе 2025 года.

В отчете Сената, представленном в октябре, указано, что по состоянию на апрель 2026 года схема имела дебиторскую задолженность в размере 6,83 млрд шиллингов, тогда как доступные активы составляли 907 млн шиллингов. По оценке сенатского комитета, этих средств могло хватить лишь примерно на 13% накопленных выплат участникам. В сентябре университет сообщал, что ликвидатор планирует распределить 906,6 млн шиллингов двумя траншами, что соответствовало 12,38% выплат, причитающихся участникам.

Сенатский комитет также сообщил, что университет более 15 лет удерживал пенсионные взносы из зарплат работников, но не перечислял ни эти средства, ни взносы работодателя. Комитет рекомендовал Директорату уголовных расследований и антикоррупционной комиссии расследовать неперечисление более 4,1 млрд шиллингов и решения должностных лиц университета. TUK объяснял сенаторам ситуацию недостатком финансирования и проблемами с денежными потоками; по состоянию на 31 января 2025 года неоплаченные счета университета составляли 12,99 млрд шиллингов.

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