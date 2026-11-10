Накануне переговоров в Абу-Даби, ОАЭ, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон видит растущую готовность Российской Федерации — государства-агрессора — и Украины завершить войну. Трехсторонние консультации при посредничестве США должны начаться позднее во вторник, сообщает CNBC.

Переговоры в Абу-Даби

Во время общения с журналистами в Белом доме в понедельник Трамп сказал, что обе стороны истощены войной, которая продолжается более четырех с половиной лет после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. По его словам, США вовлечены в процесс, поскольку он стремится остановить гибель людей.

Переговоры в Абу-Даби должны продлиться два дня и станут первыми трехсторонними контактами представителей США, Украины и России с февраля. Посреднические усилия Вашингтона должны возглавить Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Среди ключевых тем ожидаются гарантии безопасности для Украины после войны.

Госсекретарь США Марко Рубио в воскресенье заявил, что обсуждение возможных гарантий безопасности для Украины и Европы продвинулось, но окончательных договоренностей пока нет. Он предположил, что прогресс может быть достигнут в ходе консультаций в Абу-Даби.

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Территории и потери России

Американский чиновник сообщил Reuters, что Москва и Киев якобы в частном порядке демонстрируют некоторую гибкость в отношении возможного обмена территориями. В то же время высокопоставленный украинский чиновник отверг предположения о готовности Киева к территориальным уступкам, отметив, что такие вопросы должны обсуждаться на уровне национальных лидеров и при наличии надлежащих гарантий безопасности.

Россия публично требует, чтобы Украина передала ей весь Донбасс — часть территории Украины, включая районы, которые Москва не захватила. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что последние успехи украинских войск и рост потерь России усилили переговорные позиции Киева, и призвал Вашингтон убедить Россию прекратить войну.

Белорусская хакерская группа Cyber Partisans заявила, что ее анализ данных, которые она якобы получила от Росстата, выявил 393 881 смерть, связанную с боевыми действиями или их последствиями, с 2022 года по август 2026 года. Группа признала, что подсчет может включать гражданских лиц и смерти, связанные с другими конфликтами, но не охватывает пропавших без вести, которые не были объявлены умершими. Росстат признал кибератаки, однако отверг компрометацию баз данных; эти сведения не были полностью независимо верифицированы.

Отдельно Центр стратегических и международных исследований оценил число погибших российских военных в 400–450 тысяч за период с февраля 2022 года по июнь 2026 года.

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