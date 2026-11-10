Исследователи Института экосистемных исследований Кэри в Миллбруке, штат Нью-Йорк, установили, что особенно обильный урожай жёлудей может предсказывать увеличение численности нимф черноногих клещей через два года. Выводы сделаны по результатам более чем 35 лет наблюдений за клещами, мышами, дубами, хищниками и погодой в лесистой местности округа Датчесс, сообщает ScienceDaily.

Исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, обобщило девять неожиданных наблюдений об экологии болезни Лайма. Её возбудителем является бактерия Borrelia burgdorferi, которую человеку обычно передаёт инфицированный черноногий клещ. Нимфы, то есть незрелые особи клещей, играют значительную роль в передаче инфекции людям.

Мыши важнее оленей

На исследовательской территории площадью 2 тысячи акров учёные не выявили статистически значимой связи между численностью белохвостых оленей и количеством нимф клещей. Олени являются источником крови для взрослых самок клещей, однако не передают им бактерию Borrelia burgdorferi.

Вместо этого после лет с особенно высокой численностью мышей в следующем году фиксировали примерно на 40% больше нимф. Белоногие мыши являются эффективными хозяевами для личинок клещей и хорошо передают им бактерию. Клещи, заразившиеся на личиночной стадии, могут сохранять бактерию после превращения в нимф.

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Цепочка от дубов к клещам

Дубы периодически синхронно дают большие урожаи жёлудей. Большое количество этого корма способствует росту популяции лесных грызунов в следующем году, а большая численность мышей поддерживает большее количество молодых клещей. Именно поэтому значительный урожай жёлудей связан с ростом числа нимф через два года.

В то же время большее количество мышей не означает автоматически более высокую долю инфицированных клещей. Личинки также питаются на скунсах, белках и опоссумах, которые значительно хуже передают бактерию. Распределение питания личинок между разными видами животных может снижать долю нимф, инфицированных возбудителем болезни Лайма.

Наблюдения также показали, что клещи в природе способны переживать сильную жару и холод, прячась в почве или под опавшими листьями. В целом более тёплые годы на исследовательском участке предшествовали меньшему количеству нимф, хотя тёплые условия одновременно благоприятствуют мышам. Учёные продолжат следить за влиянием изменения климата, инвазивных видов и изменений ландшафта на клещей и их хозяев.

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