橡子或可预测两年后蜱虫数量增加——ScienceDaily

纽约州米尔布鲁克的凯里生态系统研究所研究人员发现，橡子产量特别丰富可能预示着两年后黑脚蜱若虫数量增加。结论基于在达奇斯县林地对蜱虫、老鼠、橡树、捕食者和天气进行的逾35年观察，ScienceDaily报道。

发表在《美国国家科学院院刊》上的研究总结了关于莱姆病生态学的九项意外观察结果。该病由伯氏疏螺旋体Borrelia burgdorferi引起，人类通常由受感染的黑脚蜱传播而感染。若虫，即未成熟的蜱虫个体，在向人类传播感染方面发挥重要作用。

老鼠比鹿更重要

在面积为2,000英亩的研究区域，科学家没有发现白尾鹿数量与蜱虫若虫数量之间存在统计学显著关联。鹿是成年雌蜱的血液来源，但不会向它们传播伯氏疏螺旋体Borrelia burgdorferi。

相反，在老鼠数量特别多的年份之后，次年记录到的若虫数量约增加40%。白足鼠是蜱幼虫的有效宿主，并且能很好地向其传播这种细菌。在幼虫阶段被感染的蜱虫，在转变为若虫后仍可能保留这种细菌。

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从橡树到蜱虫的链条

橡树会周期性地同步结出大量橡子。这种食物的大量供应会促进次年森林啮齿动物种群增长，而更多的老鼠会维持更多幼年蜱虫。因此，大量橡子收成与两年后若虫数量增加有关。

同时，更多老鼠并不自动意味着受感染蜱虫的比例更高。幼虫也会在臭鼬、松鼠和负鼠身上吸血，而这些动物传播这种细菌的效率要低得多。幼虫在不同动物物种之间的取食分布，可能降低感染莱姆病病原体的若虫比例。

观察还表明，野外的蜱虫能够通过藏身于土壤中或落叶下，熬过酷热和严寒。总体而言，研究地点较温暖的年份之后，若虫数量较少，尽管温暖条件同时也有利于老鼠。科学家将继续关注气候变化、入侵物种和景观变化对蜱虫及其宿主的影响。

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