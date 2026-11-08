W Kirtipurze w Nepalu Kathmandu Gorkhas pokonali broniących tytułu Lumbini Lions w meczu krykietowej Nepal Premier League. Australijski krykiecista David Warner zdobył 66 runów z 50 piłek i pomógł swojej drużynie wyznaczyć cel 161 runów. Lumbini Lions odpowiedzieli 124 runami w 19,3 overach i ponieśli pierwszą porażkę w sezonie, poinformował Kathmandu Post.

66 runów Warnera

Kathmandu Gorkhas, którzy zostali zaproszeni do rozpoczęcia odbijania, zakończyli innings z wynikiem 160/8. Warner zdobył dziewięć czwórek i jedną szóstkę, a także stworzył z Sahilem Patelem partnerstwo 104 runów w 80 piłkach. Było to drugie najwyższe partnerstwo w sezonie.

Po wyeliminowaniu Warnera w 16. overze Kathmandu stracili kolejnych zawodników, jednak lankijski all-rounder Sahan Arachchige zdobył 34 runy z 15 piłek. Najbardziej ekonomicznym bowlerem Lumbini Lions był Abhishek Gautam: zdobył dwa wickety i oddał 15 runów w czterech overach.

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Pierwsza porażka Lumbini

Lumbini Lions stracili pierwszy wicket w drugim overze, gdy D'Arcy Short został wyeliminowany po zdobyciu czterech runów z siedmiu piłek. Do 10. overu drużyna straciła większość czołowych batterów.

Gautam i Sundeep Jora dodali później 46 runów w partnerstwie za ósmy wicket, a Jora zdobył 44 runy z 45 piłek. Po jego wyeliminowaniu Lumbini Lions nie zdołali kontynuować pogoni za celem i zakończyli mecz z 124 runami.

Jahandad Khan zdobył cztery wickety w czterech overach, Karan KC — dwa, a Santosh Yadav, Rashid Khan i Shahab Alam po jednym. Warner został uznany najlepszym zawodnikiem meczu. Był to jego trzeci mecz dla Kathmandu Gorkhas w Nepal Premier League, a po czterech spotkaniach zespół ma sześć punktów i zajmuje drugie miejsce w tabeli.

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