Ворнер допоміг Kathmandu Gorkhas здолати Lumbini Lions — Kathmandu Post

У Кіртіпурі, Непал, Kathmandu Gorkhas перемогли чинних чемпіонів Lumbini Lions у матчі Непальської прем’єр-ліги з крикету. Австралійський крикетист Девід Ворнер набрав 66 ранів із 50 м’ячів і допоміг команді встановити ціль у 161 ран. Lumbini Lions відповіли 124 ранами за 19,3 овера та зазнали першої поразки сезону, повідомляє Kathmandu Post.

66 ранів Ворнера

Kathmandu Gorkhas, яких запросили бити першими, завершили інінгс із результатом 160/8. Ворнер зробив дев’ять четвірок і одну шістку, а також утворив із Сахілом Пателем партнерство в 104 рани за 80 м’ячів. Це було друге за величиною партнерство в сезоні.

Після вибуття Ворнера в 16-му овері Kathmandu втратили низку гравців, проте шрі-ланкійський універсал Саган Арачіге набрав 34 рани з 15 м’ячів. У складі Lumbini Lions найекономнішим боулером став Абхішеш Гаутам: він узяв два вікети та пропустив 15 ранів за чотири овери.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Перша поразка Lumbini

Lumbini Lions втратили перший вікет у другому овері, коли Д’Арсі Шорт вибув, набравши чотири рани з семи м’ячів. До 10-го оверу команда втратила більшість провідних батерів.

Гаутам і Сундіп Джора згодом додали 46 ранів у партнерстві за восьмий вікет, а Джора набрав 44 рани з 45 м’ячів. Після його вибуття Lumbini Lions не змогли продовжити погоню за ціллю й завершили матч із 124 ранами.

Джахандад Хан узяв чотири вікети за чотири овери, Каран КС — два, ще по одному вікету здобули Сантош Ядав, Рашид Хан і Шахаб Алам. Ворнера визнали найкращим гравцем матчу. Для нього це був третій матч за Kathmandu Gorkhas у Непальській прем’єр-лізі, а команда після чотирьох ігор має шість очок і посідає друге місце в таблиці.

Читай нас у