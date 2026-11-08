在尼泊尔基尔蒂普尔，Kathmandu Gorkhas在尼泊尔板球超级联赛的一场比赛中击败了卫冕冠军Lumbini Lions。澳大利亚板球运动员大卫·华纳在50个球中得到66分，帮助球队设定了161分的目标。Lumbini Lions在19.3个回合中得到124分，遭遇本赛季首场失利，Kathmandu Post报道。

华纳得到66分

被安排先击球的Kathmandu Gorkhas以160/8结束本局。华纳击出九个四分球和一个六分球，并与萨希尔·帕特尔完成了80个球104分的搭档。这是本赛季第二高的搭档得分。

华纳在第16个回合出局后，Kathmandu连续失去多名球员，但斯里兰卡全能选手萨汉·阿拉奇格在15个球中得到34分。Lumbini Lions最经济的投球手是阿比谢克·高塔姆：他拿下两个三柱门，在四个回合中仅失15分。

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Lumbini的首场失利

Lumbini Lions在第二个回合失去第一个三柱门，达西·肖特以7个球4分出局。到第10个回合，球队已失去大部分主力击球手。

高塔姆和桑迪普·乔拉随后在第八个三柱门的搭档中拿下46分，乔拉在45个球中得到44分。在他出局后，Lumbini Lions未能继续追赶目标，最终以124分结束比赛。

贾汉达德·汗在四个回合中拿下四个三柱门，卡兰·KC拿下两个，桑托什·亚达夫、拉希德·汗和沙哈布·阿拉姆各拿下一个三柱门。华纳被评为本场最佳球员。这是他代表Kathmandu Gorkhas参加尼泊尔板球超级联赛的第三场比赛；球队在四场比赛后积六分，位居积分榜第二。

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