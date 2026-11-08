Na okupowanym Zachodnim Brzegu Palestyńczyk Ahmed Abed, który ze względów bezpieczeństwa używa pseudonimu, oświadczył, że po wyjściu z izraelskiego więzienia został aresztowany sześć razy i jeszcze pięć razy wezwany na przesłuchanie. Jak podaje Al Jazeera, mężczyzna został zwolniony w ramach wymiany więźniów między Hamasem a Izraelem w styczniu 2025 roku, po 22 latach spędzonych w więzieniu.

Ponowne przesłuchania i naloty

Według 43-letniego Abeda izraelski wywiad wezwał go kilka dni po uwolnieniu. Jak twierdzi, ostrzeżono go tam, że może ponownie trafić do więzienia za najmniejsze naruszenie. Podczas każdego zatrzymania, jak powiedział mężczyzna, wojskowi przeprowadzali nalot na jego dom, a członkowie rodziny byli zastraszani.

Abed opowiedział, że podczas zatrzymań zmuszano go do przejścia kilku kilometrów w kajdankach i z zasłoniętymi oczami. Oświadczył również, że w miejscach osadzenia pozbawiano go jedzenia i wody, bito go oraz grożono powrotem do więzienia. Z powodu ryzyka kolejnych aresztowań mężczyzna unika rodzinnych spotkań i ogranicza kontakty do najbliższych krewnych.

Mimo zdobycia w więzieniu stopni licencjata i doktora Abed nie zdołał znaleźć pracy. Jak mówi, pracodawcy odmawiają zatrudnienia go, gdy dowiadują się o ponownych aresztowaniach, dlatego utrzymuje się z pracy dorywczej.

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Utrata pracy i atmosfera strachu

Inny były więzień z Kalkilji, który nie podał swojego prawdziwego imienia, poinformował, że jest zatrzymywany średnio dwa razy w tygodniu podczas izraelskich operacji wojskowych w mieście. Pracuje jako sędzia piłkarski i oświadczył, że podczas jednego z przesłuchań grożono mu aresztowaniem, jeśli pojawi się na boisku piłkarskim.

Inny mieszkaniec Kalkilji, Abdullah, powiedział, że po uwolnieniu w 2000 roku nie jest w stanie policzyć wszystkich późniejszych aresztowań. Twierdzi, że łącznie spędził w areszcie kolejne 17 lat, w tym przebywał w areszcie administracyjnym od listopada 2023 roku do lutego 2025 roku. Mężczyzna oświadczył również, że stracił pracę z powodu regularnych zatrzymań i nie może należycie uprawiać odziedziczonej działki ziemi.

Palestyńskie organizacje zajmujące się sprawami więźniów udokumentowały około 26 tys. aresztowań na Zachodnim Brzegu, w tym we Wschodniej Jerozolimie, w okresie od października 2023 roku do początku października 2026 roku. Według ich danych wśród zatrzymanych było ponad 800 kobiet i niemal 2 tys. nieletnich. Rzeczniczka Palestyńskiego Towarzystwa Więźniów Amani Sarahneh oświadczyła, że ciągłe zatrzymania tworzą wśród mieszkańców atmosferę strachu i dotykają nie tylko zatrzymanych, ale także ich rodziny.

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