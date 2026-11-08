在被占领的巴勒斯坦约旦河西岸，出于安全原因使用化名的巴勒斯坦人艾哈迈德·阿贝德表示，自从离开以色列监狱后，他被逮捕了六次，另有五次被传唤讯问。半岛电视台报道称，该男子在服刑22年后，于2025年1月作为哈马斯与以色列之间囚犯交换的一部分获释。

反复讯问和突袭

43岁的阿贝德说，获释几天后，以色列情报部门传唤了他。他称，对方警告他，哪怕是最轻微的违规行为，都可能导致他再次被监禁。这名男子说，每次被捕时，军方都会突袭他的住所，其家人也受到恐吓。

阿贝德说，在被捕期间，他被迫戴着手铐、蒙着眼睛步行数公里。他还表示，在拘押场所他被剥夺食物和饮水，遭到殴打，并被威胁将被送回监狱。由于面临再次被捕的风险，这名男子避免参加家庭聚会，并将交往限制在最亲近的亲属之间。

尽管在狱中获得了学士和博士学位，阿贝德仍未能找到工作。他说，雇主得知他曾多次被捕后便拒绝雇用他，因此他靠日工维持生计。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

失业与恐惧氛围

另一名来自盖勒吉利耶、未透露真实姓名的前囚犯表示，在以色列军队于该市开展行动期间，他平均每周被拘留两次。他是一名足球裁判，并表示在一次讯问中，有人威胁称，如果他出现在足球场上，就会被逮捕。

盖勒吉利耶的另一名居民阿卜杜拉说，自2000年获释后，他已无法数清随后发生的所有逮捕。他声称，自己总共又被拘押了17年，其中包括从2023年11月至2025年2月期间被行政拘留。这名男子还表示，由于经常被拘留，他失去了工作，也无法妥善耕种继承的土地。

处理囚犯事务的巴勒斯坦组织记录显示，从2023年10月至2026年10月初，约旦河西岸地区包括东耶路撒冷在内约有2.6万起逮捕。根据其数据，被拘留者中包括800多名女性和近2000名未成年人。巴勒斯坦囚犯协会发言人阿马尼·萨拉赫内表示，持续的拘留在居民中造成了恐惧氛围，不仅影响被拘留者，也影响他们的家人。

关注我们在