На оккупированном Западном берегу Палестины палестинец Ахмед Абед, который использует псевдоним из соображений безопасности, заявил, что после освобождения из израильской тюрьмы его шесть раз арестовывали и еще пять раз вызывали на допросы. Как сообщает Al Jazeera, мужчину освободили в рамках обмена заключенными между ХАМАС и Израилем в январе 2025 года после 22 лет заключения.

Повторные допросы и рейды

По словам 43-летнего Абеда, через несколько дней после освобождения его вызвала израильская разведка. Там, утверждает он, его предупредили о возможном повторном заключении в случае малейшего нарушения. Во время каждого ареста, по словам мужчины, военные проводили рейд в его доме, а члены семьи подвергались запугиванию.

Абед рассказал, что во время арестов его заставляли идти несколько километров в наручниках и с повязкой на глазах. Он также заявил, что в местах содержания его лишали еды и воды, избивали и угрожали возвращением в тюрьму. Из-за риска новых арестов мужчина избегает семейных собраний и ограничивает общение ближайшими родственниками.

Несмотря на полученные в тюрьме степени бакалавра и доктора, Абед не смог найти работу. По его словам, работодатели отказываются нанимать его, узнав о повторных арестах, поэтому он перебивается поденной работой.

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Потеря работы и атмосфера страха

Другой бывший заключенный из Калькилии, который не назвал настоящего имени, сообщил, что его задерживают в среднем дважды в неделю во время израильских военных операций в городе. Он работает футбольным арбитром и заявил, что во время одного из допросов ему угрожали арестом в случае появления на футбольном поле.

Еще один житель Калькилии, Абдулла, рассказал, что после освобождения в 2000 году не может сосчитать все последующие аресты. Он утверждает, что в общей сложности провел под стражей еще 17 лет, в том числе находился в административном заключении с ноября 2023 года по февраль 2025 года. Мужчина также заявил, что потерял работу из-за регулярных задержаний и не может должным образом обрабатывать унаследованный земельный участок.

Палестинские организации, занимающиеся делами заключенных, задокументировали около 26 тысяч арестов на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, в период с октября 2023 года до начала октября 2026 года. По их данным, среди задержанных были более 800 женщин и почти 2 тысячи несовершеннолетних. Представительница Палестинского общества заключенных Амани Сарахне заявила, что постоянные задержания создают среди жителей атмосферу страха и затрагивают не только задержанных, но и их семьи.

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