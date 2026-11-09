Австралийский клуб «Брисбен Лайонс» выбрал 47-летнего Кэмерона Брюса новым главным тренером после ухода Криса Фейгана. Брюс ранее работал ассистентом Фейгана, а официально его должны представить в этой должности во вторник.

Выбор клуба

По данным ABC News Australia, Брюс опередил других претендентов на должность, в том числе Натана Бакли и Адама Симпсона. Он имеет более чем десятилетний опыт работы ассистентом тренера в Австралийской футбольной лиге.

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Брюс работал в тренерском штабе Фейгана. Выбрав его, клуб отдал предпочтение кандидату из собственной тренерской структуры.

Преемник Фейгана

Крис Фейган покинул «Брисбен» после десяти лет работы в клубе и присоединился к «Карлтону» в качестве директора по тренерской работе. ABC News Australia называет Фейгана трёхкратным победителем чемпионата.

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